Volley Banca Macerata in Comune. Col Carlino il poster della squadra

Ieri la Volley Banca Macerata, domenica in omaggio con il Carlino il poster della squadra, è stata ricevuta nella sala consiliare per celebrare la promozione nell’A2 di volley maschile. Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi si sono complimentati con squadra, staff tecnico e dirigenti. Alla Volley Banca Macerata è stato consegnato il Premio Macerata Più, un riconoscimento simbolico istituito dal Comune per sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’Amministrazione. "Ci avete regalato un’enorme soddisfazione. La vittoria in rimonta in gara2 – ha ricordato il sindaco – ha dato lo slancio necessario per conquistare l’A2". L’assessore Sacchi ha ricordato quel momento chiave di gara2. "Mi avete fatto vivere una grande emozione con la straordinaria rimonta su Mantova. È stato bello viverla al Banca Macerata Forum, in un palas su cui abbiamo investito e oggi tornato all’altezza della A2. È poi un piacere consegnare alla Volley Banca Macerata il Premio Macerata Più, doppiamente meritato perché celebra una società attenta all’etica e ai valori dello sport ,ma anche vincente". Soddisfatto Gianluca Tittarelli, presidente del club biancorosso. "Siamo contenti di celebrare il risultato sportivo nella casa della città. Il successo è il giusto premio al lavoro di un gruppo tra i migliori che abbiamo mai avuto. Abbiamo vissuto un anno sportivo spettacolare ed è un onore aver riportato la Serie A2 a Macerata, una città che merita questo palcoscenico per tradizione e per lo storico palazzetto che ci ospita; un impianto per il quale ringrazio l’Amministrazione, che si è impegnata nei lavori di ammodernamento". La parola è passata a coach Maurizio Castellano: "Nello sport parlano i risultati e se siamo qui oggi è per il duro lavoro che abbiamo fatto in tutto l’anno". In ultimo hanno preso la parola alcuni dei partner della Pallavolo Macerata. "Sono diversi anni – ha detto Irene Croceri, responsabile dell’ufficio marketing di Banca Macerata – che siamo insieme con la Pallavolo Macerata, ma questo è stato il primo come title sponsor e possiamo dire di aver portato fortuna. Rinnoviamo il nostro impegno con la squadra e di questa splendida stagione tengo a ricordare due momenti: arrivare al Banca Macerata Forum e trovare il parcheggio pieno di auto; l’invasione di campo di bambini e famiglie al termine delle gare, per fare foto e autografi con i giocatori. Sono segnali importanti, quelli che cerca la Banca". Poi è intervenuto Enrico Falistocco, amministratore unico del Gruppo medico Associati Fisiomed: "Siamo qui – ha detto – per festeggiare un momento atteso. Questo risultato è un grande successo per tutti, che fa sentire anche noi sponsor forti della capacità di raggiungere nuovi traguardi insieme". Infine Alfredo Mancini, ’amministratore unico di Orim. "Con il nostro contributo ci teniamo a sostenere uno sport che insegna tanto ai giovani".