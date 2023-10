"Volley Banca Macerata vince al Tie Break contro Quantware Napoli"

VOLLEY BANCA

3

QUANTWARE NAPOLI

2

VOLLEY BANCA : Marsili 3, Orazi, Pahor, Owusu, Fall 6, Penna, Casaro 22, Sanfilippo 3, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 22, Lazzaretto 16. Allenatore: Castellano.

QUANTWARE NAPOLI: Quarantelli 1, Saccone 9, Starace 19, Leone 1, Monda, Calabrese 3, Malanga 2, Cefariello 8, Ardito, Sulista 19, Montò 4. NE: Martino, Piscopo, Matano, Piccolo. Allenatore: Calabrese.

Arbitri: Cruccolini e Candeloro.

Parziali: 24-26, 25-19, 25-18, 20-25, 15-13.

Note: Macerata 24 battute sbagliate, 4 ace, 12 muri vincenti, 47% in attacco, 60% in ricezione (48% perfette). Napoli 15 battute sbagliate, 2 ace, 5 muri, 44% in attacco, 62% in ricezione, 48% perfette).

Partita bella e combattuta tra squadre che non si arrendono e ribattono colpo su colpo, al tie break ha ragione la Volley Banca Macerata che centra la terza vittoria di fila su tre gare nel girone Blu del campionato di A3. Sin dal primo set si intuisce che sarà battaglia con Napoli che vince in rimonta, poi c’è il rabbioso ritorno dei padroni di casa che allungano il passo in modo deciso con due parziali dominati. Nel quarto i campani si rifanno sotto e pareggiano i conti. Il tie break si mantiene combattuto e nel finale c’è l’allungo decisivo dei locali. Adesso la Volley Banca Macerata è attesa in Umbria dalla sfida di mercoledì quando sarà ospite della Erm Group San Giustino.