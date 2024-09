Volley, battuta Piacenza a Montichiari. La Valsa vince la finalina. È terza al Torneo Astori

Un buon terzo posto quello ottenuto dalla Valsa Group Modena in quel di Montichiari, nel Torneo Astori che precede di due settimane l’inizio del campionato. Dopo la sconfitta 2-3 nella semifinale contro i campioni dell’Itas Trentino (match nel quale Modena ha comunque rimontato da uno svantaggio di 0-2 grazie ai 22 punti di Buchegger e ai 18 di Rinaldi, coadiuvati da uno strepitoso Sanguinetti con 16 punti e un clamoroso 13 su 15 in attacco), i gialloblù di Luciano De Cecco hanno vinto 3-2 la finalina contro la Gas Sales Piacenza. Modena si è imposta con questi parziali: 25-19 19-25 25-17 20-25 15-13, in un match che è stato realmente equilibrato nel punteggio soltanto nel tie-break. Modena partiva con De Cecco-Ikhbayri in diagonale principale, Gutierrez-Rinaldi schiacciatori, Mati-Anzani centrali e Federici libero. Piacenza rispondeva con Brizard in regia, Bovolenta opposto, Kovacevic e Maar di banda, Gueye e Galassi al centro con Scanferla libero. Dopo un primo set fondamentalmente sempre condotto da Modena fin dall’8-5, in avvio di secondo set prevaleva l’equilibrio, 8-7, ma la formazione di Anastasi allungava punto dopo punto fino al 25-19, mentre il terzo set era un monologo Valsa Group. Dal quarto dentro Sanguinetti per Anzani e Massari per Rinaldi, con Piacenza capace di pareggiare sul 2-2. Nel quinto e decisivo set, era Modena a mettersi avanti fino al 10-6, mantenendo almeno un break di vantaggio fino al 15-13 finale. I migliori? Prestazione solidissima quella di Miguel Gutierrez, con 24 punti totali, il 61% in attacco e anche un’ottima percentuale di ricezione nonostante i tre ace subiti. Più in affanno Rinaldi mentre ha fatto nel complesso bene Ikhbayri, 15 punti col 48% in attacco. Benissimo a muro Mati, 4 blocchi vincenti e anche il 56% in attacco senza errori e senza murate, mentre Sanguinetti ha chiuso coin un 4 su 4 che porta la sua poderosa percentuale nel torneo a un 17 su 19, 89%. Per i fondamentali, tanti errori in battuta (ben 27) ma anche 9 ace e una buona pressione messa ai rivali, mentre mancano ancora dei numeri convincenti a muro: soltanto tre blocchi contro Trento sabato, sette contro Piacenza ieri pomeriggio.