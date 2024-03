Volley, bella soddisfazione per i due giovani in forza alla Npsg. Panada e Pinelli si fanno largo. Convocati nel ’Club Italia allargato’

Ottime notizie in casa Npsg Trading Logistic con la convocazione dei giovani Davide Panada (schiacciatore classe 2008) e Simone Pinelli (libero classe 2009) per il Club Italia Allargato da parte del selezionatore regionale Michele Totire, per la tappa riservata al Comitato Territoriale Levante. I due ragazzi si ritroveranno lunedì 11 marzo alle 9 al ’PalaMariotti’ dove parteciperanno ad una giornata di selezione, alla presenza del coordinatore nazionale del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza, del coach della nazionale Under 17 Luca Leoni e del responsabile della preparazione atletica del Club Italia Allargato Glauco Ranocchi. "Il progetto è agli albori – spiega coach Andrea Marselli che, insieme a Carlotta Vinciguerra, allena l’U17 spezzina di cui i due giocatori fanno parte - ma si vedono i primi frutti nonostante la strada da percorrere sia ancora lunga. Ci sono ragazzi in prospettiva interessanti, il nostro lavoro è impostato sul lungo periodo. Npsg Trading Logistic e Futura Ceparana stanno pianificando un percorso di sicuro spessore". La società presieduta da Simone Cananzi e il club con a capo Gabriella Senesi lavorano in simbiosi, facendo dell’interscambio di atleti e tecnici la linea comune. Una sinergia resa ancor più evidente dal cammino intrapreso da Pinelli che, cresciuto nel Futura Ceparana, ora gioca nella Npsg.

Ilaria Gallione