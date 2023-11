VOLLEY C FEMMINILE. Futura-Lunezia, derby senza pronostico

Dopo la sosta forzata a causa allerta meteo, il campionato di C femminile offre oggi l’attesissimo Futura Ceparana -Lunezia Volley. La sfida, aperta ad ogni pronostico e molto sentita da entrambe le parti, richiamerà stasera (ore 21 palestra delle scuole medie di Ceparana) il pubblico delle grandi occasioni. "La vittoria vorrebbe dire mantenere il primato in classifica – dice il dirigente delle bolanesi Pascucci - e darebbe maggiore fiducia alle ragazze che lavorano forte durante la settimana". Anche sul fronte sarzanese le motivazioni sono tante: "Saremo al completo – spiega coach Martinelli – anche se non tutte saranno al 100%. Sappiamo di dover dare più del nostro massimo per poter fronteggiare una squadra che viene da una serie di risultati positivi". Arbitrano Pantani e D’Arcangelo. Altre partite: Acli Santa Sabina-Normac e Campomorone-Albaro.