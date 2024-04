Volley C maschile La Futura cade a Lavagna. Botti non fa drammi: "Una buona prestazione"

Admo Lavagna

3

Futura Ceparana

1

(17-25; 25-21; 25-16; 25-17)

ADMO LAVAGNA: Assalino, Baratta, Canelli, Donatini, Solari, Podestà D., Solari, Vinci, liberi Podestà T. e Crapanzano. All. Cremisio

FUTURA CEPARANA: Mangora, Adesso, Bandiera, Catena, Klun, Cavaliere, Corallo, Currarino, Tartarini, libero Steni. All. Botti

Arbitro: Portaccio

LAVAGNA – Nell’anticipo della 21ª e penultima giornata del campionato di serie D maschile la Pallavolo Futura è incappata in una brutta sconfitta che di fatto ha spento le sue ambizioni di promozione. I ceparanesi sono partiti bene, aggiudicandosi la prima frazione di gara, ma poi si sono arresi all’Admo Lavagna in un match in cui la direzione arbitrale non è stata all’altezza.

"Nonostante il risultato, abbiamo disputato un’ottima partita – commenta coach Botti – e non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi. Abbiamo pagato un po’ d’inesperienza, anche perché non siamo abituati a stare ai vertici della classifica". Nessun rammarico quindi per la sconfitta, nè per l’addio alla possibilità di inseguire la promozione. "Sono molto orgoglioso di dove siamo arrivati, visto che l’obiettivo iniziale era la salvezza, e questo dovrà essere uno stimolo per costruire al meglio la prossima stagione". Classifica aggiornata: Colombo 49, M.R. S.Sabina 48, Admo 47, Futura 40, Rapallo 39, S.Antonio 34, S. Sabina 27, Alassio 22, Sabazia 18, Villaggio 15, Cus 12, Albisola 9.

Ilaria Gallione