Volley "Cachopa-De Cecco, che sfida"

Si avvicina Modena-Monza (domenica alle 19), quinta giornata del girone d’andata che rappresenta di fatto un nuovo inizio per Modena Volley, che ha vinto solo contro Grottazzolina ma ha poi perso con le prime tre della classe le restanti partite. Il problema, se così si può definire, è che anche la Vero Volley si aspetta di ripartire nella sua rincorsa proprio da Modena, e lo sa bene coach Alberto Giuliani (foto), che si fida poco dei risultati ottenuti sin qui dai brianzoli: "Mi aspetto una partita tosta, perché incontreremo la finalista scudetto dello scorso anno" le sue parole in sede di presentazione dell’incontro.

Stanno recuperando alcuni nomi noti, Zaytsev e Juantorena su tutti

"Sì, ma la Vero Volley rimane una squadra strutturata. Che pian piano, è vero, sta recuperando tutti i suoi infortunati: mi aspetto che contro di noi siano al completo. Quindi una formazione da prendere con la dovuta attenzione".

Cosa può dirci sulla Vero Volley?

"Monza è una squadra da scoprire, perché a parte la diagonale principale che è la stessa dello scorso anno, hanno giocato poco al completo. Lo faranno per la prima volta contro di noi quindi noi per primi cercheremo di capire come muoverci all’interno di un contesto che non si è mai presentato quest’anno". Cos’altro?

"Vedremo due interpreti del palleggio sensazionali, da una parte Cachopa e dall’altra De Cecco. Averli in un match giocato contro significa avere il valore del biglietto già coperto dalla loro sfida".

Voi a cosa penserete?

"Come al solito dovremo concentrarci soprattutto sulla nostra metà campo piuttosto che sugli altri".

Davyskiba?

"Vlad sta bene. Ovviamente non è al cento per cento, come altri giocatori, vedi Anzani, per quello che ha passato. Sta però crescendo parecchio di condizione e sia lui che Anzani ci stanno dando sempre di più ogni giorno che passa".

Con Trento tanti rimpianti nei finali di set...

"Abbiamo preso la sconfitta di Trento come un pezzo del nostro percorso di crescita, con errori da non ripetere soprattutto nelle fasi decisive dei set che abbiamo perso. Discorso diverso invece per la qualità del nostro gioco. La qualità è assolutamente da riprendere, perché a Trento è stata molto alta".