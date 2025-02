Volley Cala il sipario nell’Under 18 femminile. La San Marco di Volpi saluta i supporter piegando la Virtus

Virtus Carrarese 0 San Marco 3

VIRTUS CARRARESE: Bellotto, Bianchini, Diamanti, Giannaccini, Leonardi, Marchi, Molinaro, Pom, Segnani, Singh, Spartano, Teti. All. Orsingher. SAN MARCO: Bedini, Benvenuti, Biagini, Caleo, Cisse’, Cucurnia, De Blasio, Fornari, Nunes Reis, Pisani, Ragaglini, Soci, Trinchi, Venturini, Zanetti. All. Volpi. Arbitro: Valentina Ferri. Parziali: 19/25, 18/25, 21/25.

AVENZA – La squadra della Pallavolo San Marco ha chiuso il campionato Under 18 femminile con una bella vittoria nel derby contro la Virtus Carrarese che le è valsa il 3° posto nel girone A. Alla palestra Leopardi di Avenza le ragazze di Gianluca Volpi si sono imposte in maniera perentoria sulle coetanee guidate da Rodolfo Orsingher in tre set. Il girone è stato vinto dalla compagine della Robur Massa guidata da Massimo Ramori che ha vinto nettamente tutte e 10 le gare totalizzando 30 punti. Al 2° posto si è classificata l’Acq Volley Massa di Ferruccio Capone con 19 punti e il podio è stato completato appunto dalle avenzine.