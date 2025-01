Volley. Campionati nazionali, si riposa. L’Oasilido accoglie la capolista

Con la fine del girone d’andata, i campionati nazionali osservano una settimana di riposo. Si torna in campo dalla prossima settimana, con l’Upc che scenderà in campo in casa contro l’Invicta Grosseto (serie B maschile, girone D) e il Vp Canniccia Motor Club impegnato in casa contro il San Giorgio (serie B1 femminile, girone B). Le luci della ribalta dunque se le prendono i campionati regionali di serie C e D, con tre delle quattro versiliesi in campo regolarmente.

Serie C. Nel girone B, un’Oasilido in grande spolvero – la squadra di Alessandro Francesconi è reduce da quattro vittorie consecutive – ospita la capolista Biemme Service Livorno in quello che, per la caratura e lo stato di forma delle due squadre, può essere considerato il match clou della 16ª giornata (la 1ª di ritorno). L’Oasilido non perde dal 15 dicembre e nelle ultime 4 partite ha raccolto ben 11 punti; le labroniche sono in serie positiva da addirittura 11 partite, con l’ultimo (e unico) ko che risale al 19 ottobre, alla 3ª giornata a Pescia. Si gioca domani alle 18 al Pardini Center (arbitra Nisi).

Serie D femminile. Jenco e Vp Volley di scena in contemporanea, stasera alle 21: le viareggine ospitano Capannoli al PalaBarsacchi (dirige Innella); le versiliesi vanno a Massa al PalaBertagnini (arbitra Pranzini).

Serie D maschile. Settimana di stop al giro di boa: l’Upc torna in campo il 1° febbraio in quel di Empoli.