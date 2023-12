VOLLEY: CAMPIONATO FEMMINILE DI PRIMA DIVISIONE. Vittoria convincente della Mise contro la big Jenco. Iniezione di fiducia per il futuro

La squadra della Mise Volley Massa, matricola nel campionato femminile di Prima Divisione, ha dimostrato finalmente tutto il proprio potenziale battendo la seconda in classifica nel recupero della 5ª giornata andato in scena alla palestra della scuola media Bertagnini proprio a ridosso delle festività natalizie. Le ragazze allenate dal ’santone’ Domenico Mazzoni sono riuscite a imporsi sul quotato Jenco Volley School col risultato di 3-1. Non c’è stata storia nei primi due set, vinti per 25-14 e 25-9, mentre nel terzo le atlete massesi hanno accusato un passaggio a vuoto, culminato in una sconfitta (14-25) prima di riprendersi e portarsi a casa i tre punti con un parziale di 25-18 nel quarto set.

La speranza è che questa possa la svolta per la Mise Volley Massa che sin qui è inciampata diverse volte nel nuovo campionato ed ha all’attivo un percorso fatto di 3 vittorie e 6 sconfitte. In un girone A a 8 squadre dominato dal Vp Volley di Pietrasanta con 23 punti, il team apuano è terzultimo con 10 punti all’attivo.

Questo il roster della squadra nell’ultimo match disputato: Alice Alberti, Francesca Alberti, Alice Angeli, Alessia Antola, Martina Bacci, Alessia Coda, Nicole Dell’Amico, Greta Giannantoni, Giulia Nervi, Giulia Saccavino, Maria Sartini, Anita Ustioni ed Elisabetta Vita. Il prossimo appuntamento per il Mise Volley Massa è fissato per il 6 gennaio quando ancora alla Bertagnini (ore 21) sfiderà niente meno che la capolista Pietrasanta.

Gianluca Bondielli