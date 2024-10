Volley. Certaldo-Fucecchio è derby locale. Oggi scende in campo I’Giglio

Seconda di campionato per la Montelupo Città della Ceramica che è in traserta a Bagno a RIpoli, dove, alle 17.30, alla Palestra del Liceo Gobetti a via della Nave a Rovezzano incontrerà le locali dell’Astra Chiusure Lampo. Le fiorentine non hanno giocato per riposo come da calendario la prima partita, mentre le montelupine hanno subito una sconfitta in casa che però è venuta dopo una partita combattuta. Quindi il pronostico non può che essere incerto, trattandosi anche di giocatrici molto giovani. Arbitrerà Riccardo Nannicini. A Certaldo andrà in scena il primo derby della stagione: alla Palestra Boccaccio di Via Matteotti, le locali dell’A.p. Certaldo incontreranno la Pallavolo Fucecchio. Le certaldesi provengono da una netta sconfitta subita alla Rufina, mentre le fucecchiesi hanno perduto in casa per 2-3 dopo una bella partita combattuta che si è risolta anche per degli episodi sfortunati. Anche qui pronostico incerto e arbitraggio di Daniele Scirè.

La Timenet Empoli Pallavolo osserverà un turno di riposo. In campo maschile Il Jolly Volley Fucecchio ospiterà l’Invicta Barbarossa di Marina di Grosseto. I bianconeri sono reduci da una immeritata sconfitta a Cascina, dove conducevano per 0-2 e invece hanno perduto per 3-2. Comunque i bianconeri sono decisi a risalire la china. Arbitreranno Fabbri e Gronchi.

In serie B1 femminile inizia il campionato per la Montesport che sarà in trasferta domani pomeriggio, alle 18.30, a Rubiera (Reggio Emilia), al Palasport di Via Aldo Moro. Le biancoblù che lo scorso anno fecero un magnifico finale di campionato, si sono preparate molto bene per questa nuova avventura, attuando un precampionato molto impegnativo. L’ambiente è piuttosto ottimista e la squadra parte ben decisa a cominciare bene. Arbitreranno Rapparini e Pentassuglia. Infine oggi pomeriggio, alle 18, alla Palestra Enriques di Castelfiorentino I’Giglio si troverà davanti Scandicci per la prima giornata del campionato di Serie B: una sfida tra neopromosse.