Volley: classe 2009 sta facendo esperienza in serie D. Isitor colora di azzurro e di speranze il mondo Clai. La giovane da domenica al collegiale under 16

Il mondo giovanile Clai si colora d’azzurro. Nei giorni scorsi Chioma Isitor è stata convocata dal direttore tecnico delle attività giovanili Marco Mencarelli per uno stage dal domenica a martedì al centro Pavesi Fipav di Milano. Isitor è nata nel 2009, i suoi allenatori la descrivono così: "Dotata di un fisico straripante e di una tecnica di base decisamente importante, Chioma è in possesso di un enorme potenziale offensivo e questa qualità, unita a tutte le altre, la rende un prospetto assolutamente di primo livello nel panorama della pallavolo nazionale per quel che riguarda la categoria Under 16".

L’atleta della Clai sta facendo una preziosa esperienza nel campionato di serie D, ma gioca pure nei campionati under 16 e under 18, Isitor sotto gli occhi del direttore tecnico imolese Massimo Benedetti sta crescendo insieme con le sue compagne e a tutto il movimento Clai. Ora la giocatrice avrà biancoblù avrà la possibilità di sfruttare al meglio anche lo stage con la Nazionale, un bel riconoscimento per tutto il movimento.