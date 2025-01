Volley, Coppa Italia. Lupi all’assalto della Final Four

La Codyeco Lupi darà stasera (ore 20,30) l’assalto alla Final Four di Coppa Italia ospitando al PalaParenti i varesini del Saronno. All’andata, al PalaDozio, gli “Amaretti” sono stati sconfitti per 3-2 dai Lupi. Questi provengono dalla cittadina, dove il dolcetto locale, altro non è che il dolcissimo “amaretto”, frutto di una centenaria tradizione. Per una delle due squadre, stasera, il finale non sarà di certo gradevole. La Codyeco parte con i favori del pronostico ma, Caproni e compagni, dovranno porre la massima attenzione su un Saronno che scenderà nella zona del Cuoio per ribaltare la situazione, fornendo una prova d’orgoglio. I varesini allenati da Luca Chiofalo, dispongono di atleti di valore (Pedroni, Ferrari e Fumero) come gli stessi conciari, del resto. Capitan Leonardo Colli, per la Serie B, è un lusso che possono permettersi in pochi. Sabato scorso, in Lombardia, sono stati 28 i punti messi a segno dal forte schiacciatore-ricevitore biancorosso. "Quella di stasera – dicono quelli della Curva – è una partita che conta. Vedremo chi vuole bene alla maglia biancorossa". L’ingresso sarà gratuito, con il club che si uniformerà al trand della quarta serie nazionale, dove viene concesso l’ingresso libero. La Codyeco Lupi chiama quindi a raccolta, confidando in primis, sulla presenza dei tanti componenti il suo rigoglioso vivaio, presentatosi in gran numero, alla festa degli auguri di Natale, proprio al PalaParenti. Il club santacrocese tiene molto alla qualificazione alla fase conclusiva. E’ stata data, agli organi federali, la disponibilità per ospitare, con la Final Four di B maschile, il pacchetto delle finali di B1 e B2 femminili per un totale di dodici compagini. Per quanto concerne il maschile, insieme alla Codyeco Lupi, si sono imposte nelle gare di andata: Mirandola, Genzano di Roma ed i leccesi del Galatone.

Marco Lepri