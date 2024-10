Volley Coppa Liguria Colombiera esce a testa alta. Va sotto di due set poi piega la ’corazzata’ Tigullio

Tigullio

2

Colombiera

3

(25-21; 27-25; 24-26; 16-25; 18-20)

TIGULLIO: Aceto, Bottino, Carbone, Catenaccio, Garbarino, Gazzari, Merlino, Sogliani, Tomà, Vettorello, Traverso. All. Valente.

VOLLEY COLOMBIERA AMEGLIA PROJECT: Figoli, Bertonelli, Stiaffini, Michi, Cicalese, Bernucci, Della Tommasina Pescetto, Lottici, Carrozzo, liberi Navalesi e Raggi. Lugari All. Carli A., vice Carli C.

Arbitro: Giambastiani

SANTA MARGHERITA – Il Volley Colombiera esce a testa altissima dalla Coppa Liguria femminile al termine di un match durato oltre due ore in cui ha conquistato una vittoria meritata contro il Tigullio Sport Team, avversario di valore che milita in serie C. Sotto di due set, persi 25-21 e 27-25, ma comunque giocati punto su punto, le giallonere hanno rimontato, vincendo 24-26 e 16-25 ed imponendosi al quinto parziale con il punteggio di 18-20.