Volley Csi. E’ Fano la regina

Volley Csi, una passione infinita per 250 atleti. Una passione che per troppo tempo è covata sotto la cenere e che ormai da qualche anno è tornata ad esplodere con tutta la sua forza. Fano, terra di pallavolisti, continua a ribadirsi regina del volley, non solo quello agonistico ma anche quello amatoriale grazie a tre realtà come il Csi Fano (comitato provinciale Pesaro-Urbino), l’As Carrara Volley e l’asd Sportland che ormai da tre edizioni hanno riportato in auge una disciplina che ha fatto la storia del Centro Sportivo Italiano.

Alla palestra Tombari di Bellocchi, infatti, è ormai entrato nel vivo il 38° Campionato invernale a squadre miste abbinato al 3° torneo Sferisterio Sportland – Trofeo Avis Fano.

Ma non solo, perché nella stessa location, da settembre, circa 150 sportivi dai 16 ai 60 anni, si ritrovano per due volte a settimane per giocare le classiche partitelle in amicizia, partitelle che sono sfociate nel Club Volley Csi Sportland, una sorta di appuntamento fisso ormai da 4 anni dove non conta chi vince o chi perde ma conta solo divertirsi e socializzare.

Punti in palio invece in campionato dove partecipano 6 squadre (100 giocatori), alcune delle quali createsi proprio in seguito al Club. La formula del torneo prevede un girone all’italiana con sfide di andata e ritorno e finali al Palas Allende a maggio 2025. In palio il trofeo Open, al quale si qualificheranno le prime 4 classificate, e il torneo Amatori riservato alla quinta e sesta classificata.

Le prime due classificate del Torneo Open difenderanno poi i colori del Csi Pesaro-Urbino alle fasi regionali.

b. t.