Volley: dalla Prima Divisone agli Under 12. Il Club Imola sbatte contro Calderara. L’Oreficeria Bonatti perde in volata

Non si ferma Diffusione Sport: nel campionato di Prima Divisione il Club Imola è caduto per 3-0 in casa del Calderara (25-20, 25-17, 25-22) lottando contro una squadra più esperta e pagando, alla fine, le fatiche di quattro partite nel giro di una settimana. La sfida con Calderara si è ripetuta anche nel torneo Under 16 Eccellenza, ma qstavolta con un risultato opposto vista la vittoria esterna per 0-3 (22-25, 15-25, 23-25) in cui la determinazione delle ragazze imolesi ha fatto la differenza. Nel campionato di Seconda Divisione sconfitta casalinga per l’Oreficeria Bonatti che è stata battuta 2-3 dallo Yz Volley (19-25, 25-22, 21-25, 26-24, 12-15): partita estremamente equilibrata con il tie break sfuggito a causa dell’eccessiva stanchezza, ma in generale la squadra ha dato un ottimo segnale in quella che è stata l’ultima partita del girone di andata. Nel torneo Under 16 sconfitta per 3-0 della Cna Imola in casa del Cdc Volley Bologna (25-23, 25-23, 26-24); set equilibrati ma le avversarie si sono dimostrate più attente nei momenti decisivi della partita. Giro di boa per il trofeo Cavicchi riservato alle Under 12 con le tre squadre Diffusione Sport impegnate nella prima gara del girone di ritorno. Tra loro vince solo la Mcdonald’s Ds Imola C che si impone per 4-0 sul Pontevecchio B e mantiene il primo posto in classifica. La squadra Mcdonald’s Ds Imola B deve cedere in casa per 1-3 contro Anzolavolley mentre la squadra Diffusione Sport A (le più piccole9 hanno perso 4-0 il derby con la Clai. Infine nel trofeo Benuzzi maschile Under 13 sconfitta della Pallavolo Imola per 3-0 in casa della Paolo Poggi.