Volley: durante la presentazione della squadra maschile, è stata annunciata la nascita del team donne in collaborazione con la Masi. Hokkaido al femminile. E fa squadra con ’Bimbo tu’

Più che l’inizio di una nuova stagione, per Pallavolo Bologna è l’inizio di una nuova era. Niente più A3: dopo la rinuncia alla categoria, il club, targato Hokkaido, riparte dalla serie B maschile. "Una scelta politica, prima ancora che economica", spiega la presidente Elisabetta Velabri (nella foto), nel corso della presentazione della squadra andata in scena presso la sede di Bimbo Tu, a San Lazzaro alla presenza di Cora Querzè dell’associazione, di Fabio Giatti del Gruppo Termal che sponsorizza Pallavolo Bologna.

"A indossare la maglia rossoblù saranno tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile, che avranno l’opportunità di mettersi alla prova e sbocciare in una categoria nazionale rappresentando la loro città", argomenta la presidente. Tra questi, Martino Bigozzi, fresco campione del mondo Under 17 e miglior centrale della rassegna iridata, e Luca Dalfiume, schiacciatore vice campione europeo con la nazionale Under 18, premiati nel corso della presentazione dal presidente della Fipav Regionale Silvano Brusori. Con loro, pure Fabio Ronchi, già in prima squadra da due anni e prossimo capitano rossoblù. Ma più in generale il roster comprende 10 giocatori di Bologna e provincia su 14.

"Facciamo selezione – spiega il direttore generale Andrea Cappelletti –. Ma anche inclusione e Promozione. Vogliamo allargare il nostro bacino di appassionati". Anche così si spiega una nuova collaborazione, che è forse la notizia principe che arriva dalla presentazione della nuova stagione: "Pallavolo Bologna apre al femminile, grazie alla collaborazione con la Masi", che disputerà il campionato regionale di serie C femminile con obiettivi di alta classifica. Per cavalcare l’onda olimpica, si creerà così un nuovo polo anche femminile, oltre a quello del Volley Team Bologna, che pensa anche al sociale, con il legame con Bimbo Tu. Il libero dell’Hokkaido, Chiella, scenderà in campo con il marchio di Bimbo Tu, per promuovere l’attività dell’associazione. Sui pantaloncini di tutti i rossoblù, invece, campeggeranno scritte di dialetto bolognese: "Una su tutte: Maipora", continua l’allenatore Francesco Guarnieri. "Per i ragazzi questa è una chance da sfruttare per affermarsi. Gli obiettivi di classifica li vedremo cammin facendo, di certo siamo una squadra che dovrà crescere nel corso della stagione". Sulla carta, obiettivo salvezza in un girone a 15 che vedrà le prime 2 classificate per i playoff e le ultime 4 retrocesse.