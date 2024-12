Volley femminile A2. Paolella della Cbf Balducci a capo della consulta dei presidenti

Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci, è stato eletto all’unanimità a capo della Consulta dei presidenti di serie A2. Dopo diversi stagioni alla guida del club marchigiano, protagonista nelle passate stagioni in A2 e in A1, Paolella succede ad Alessandra Fissolo, decaduta lo scorso luglio. "Grazie a tutti i colleghi – dice Paolella (foto) – per la fiducia che mi è stata accordata. Sono a disposizione con questo nuovo incarico per il bene di tutto il nostro movimento". La Cbf Balducci Volley è una realtà che ha mosso i primi passi trenta anni fa dietro la spinta dell’attivissimo Tito Antinori, scomparso anni fa, e adesso Paolella sta portando avanti questa eredità. Nel tempo sono stati tagliati importanti traguardi in un progetto che si è sviluppato anno dopo anno.

Ed ecco il commento di Mauro Fabris, presidente della Lega pallavolo serie A femminile: "Innanzitutto – dice – mi congratulo con Paolella per la nomina a presidente della Consulta di serie A2. Sono certo che, con la sua esperienza e il suo impegno, saprà rappresentare al meglio le esigenze delle società e contribuire alla crescita del nostro movimento di vertice. Serie A1 e Serie A2 per me – conclude il presidente della Lega pallaovlo – sono una sola cosa e insieme lavoreremo per garantire a tutti i nostri Clubs ulteriore crescita e visibilità".