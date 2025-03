Volley femminile. Al via l’infrasettimanale di recupero

Turni infrasettimanali per i recuperi delle partite rinviate per il maltempo. Questa sera, alle 20, la Montesport sarà a Modena, alla palestra di Viale Corassori, per affrontare le locali del Volley Modena MO, terze in classifica con 41 punti, mentre le montespertolesi sono dodicesime con 21 punti: la forzata sosta potrebbe avere consentito recuperi fisici e tecnici alle ragazze toscane. Arbitreranno Pentassuglia e Barabani.

Domani sera, mercoledì alle 21, la Timenet Empoli Pallavolo ospiterà al PalAramini La Bulletta. Dopo una lunga pausa le giallonere riprendono il torneo dalla prima posizione a 51 punti con due partite giocate in meno. Le avversarie sono all’undicesimo posto con 24 punti: pronostico orientato. Arbitrerà Lombardi.

Giovedì sera, alle 20.30, I’ Giglio di Castelfiorentino sarà alla palestra Enriquez per affrontare l’Iglina. Le liguri sono none con 28 punti, mentre le ragazze di Buoncristiani sono dodicesime con 20 punti, ma scenderanno sul parquet decise a prendere punti. Arbitreranno Rocchi e De Luca.