Volley femminile - "B1"

Una buona prestazione della IMG Nottolini Capannori, salutata dalla piena approvazione del pubblico amico, non è bastata alla squadra di Meri Malucchi per portare a casa il risultato in quella che si attendeva già dalla vigilia come una delle partite più difficili della stagione. La capolista Castelfranco, infatti, ha offerto la prova solida che tutti si aspettavano ed è riuscita ad imporsi sulle bianconere per 0-3; risultato maturato con i seguenti parziali: 1725, 2325, 1825.

Il match non è stato assolutamente a senso unico e, anzi, ha visto la Nottolini giocarsela alla pari per larghi tratti della sfida. Per le capannoresi, addirittura, c’è spazio anche per un po’ di rammarico, in occasione del finale del secondo set, quando la squadra, forse, non ha creduto fino in fondo alla possibilità di portare a casa il parziale e ha ceduto con il minimo distacco.

Andrea Amato