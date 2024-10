Volley serie A2 femminile. San Giovanni, scontro al vertice a Macerata

Scontro al vertice oggi a Macerata (ore 17) per la Omag Mt San Giovanni. Dopo la sofferta vittoria casalinga contro la Zuma Castelfranco Pisa di coach Marco Bracci, le marignanesi viaggiano a punteggio pieno (9 punti), ma la partita di oggi si annuncia durissima contro una favorita alla promozione finale in questo campionato. Oggi Ortolani e compagne sono di scena al Pala Fontescodella di Macerata per il big match della quarta giornata, dove affronteranno la Cbf Balducci Hr. Le due formazioni guidano appaiate la classifica a punteggio pieno (Macerata non ha concesso neppure un set alle avversarie) e si conoscono già abbastanza bene avendo giocato in due allenamenti congiunti proprio nel pre campionato. L’Omag-Mt, inoltre, si troverà di fronte ben quattro ex atlete, ora in forza al club arancionero del presidente Pietro Paolella: la centrale Mazzon, la palleggiatrice Bonelli, l’opposto Decortes e il libero Bresciani. Starting six classico per l’Omag-Mt con coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare. Il coach dell’Omag-Mt San Giovanni Massimo Bellano fa il punto della situazione: "Macerata, Messina e Trento sono le formazioni più accreditate per il salto di categoria. Sarà una partita complicata, ma la affrontiamo con curiosità e carica. Per noi è un modo di confrontarci con il meglio di questo campionato".

Luca Pizzagalli