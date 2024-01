VOLLEY FEMMINILE - B1, C, D. Porcari ormai vola. Bene Mav e System

In serie "B1" turno di riposo per la IMG Nottolini Capannori.

In serie "C" Mc Donald’s Porcari ha messo a segno il primo colpo da ko all’ultima di un girone di andata che viene archiviato con un clamoroso + 7 sulla seconda e un + 9 sulla terza. La seconda della classe, il Milù Livorno cede 1-3 (14/25, 26/24, 22/25, 13/25).

In serie "D" riposava Isotta Porcari. La MAV Nottolini vince 3-0 (26/24, 25/16. 25/13) contro il Montelupo. Vittoria rotonda anche per il System che doveva fronteggiare il potenziale sorpasso del Volley Art Il Bisonte che, invece, viene spazzato via 3-0 (25/15, 25/20, 25/20) e rigettato a -5. Più complicata la sfida della Pantera che non riesce ad imporsi sul parquet del Sorms Volley che sigilla i tre punti vincendo per 3-0 (25/19, 25/11, 25/21). In classifica, a partire dal sesto posto: Nottolini 21 punti, settimo il System a 18, ottave, a pari merito, con 16 punti, Pantera e Isotta Bevande Porcari.

An. Am.