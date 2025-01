Volley femminile B1. Moma, il 2025 parte male. Ko contro la capolista

ripalta cr

3

moma anderlini

0

(25/17 25/11 25/13)

C.R. TRASPORTI RIPALTA CREMASCA: Ottino 13, Gabrieli 3, Lodi 13, Parise 12, Fenzio 11, Bresciani 4, Labadini (L), n.e. Bassi, Nicoli, Boffelli, Poggi, Boffi; all.: Verderio.

MOMA ANDERLINI MODENA: Susio 8, Guerra 3, Monari Gamba 2, Piron 4, Sismondi 6, Spaziano 2,Cervi (L1), Spada 4, Mazzieri, Gollini, Pedrolli, Rademacher 1, n.e. Rinieri, Brancato (L2); all.: Maioli.

Arbitri: Manconi – Vincis.

Note: Durata set 23’ 20’ 22’ per un totale di 65’. Ripalta 56 su 75 (B.S. 7, Vinc. 8, Muri 5, E.P. 4), Moma 30 su 41 (B.S. 5, Vinc, 2, Muro 3, E.P. 14).

Non comincia bene il 2025 della Moma Anderlini in Serie B1 femminile, che perde malamente il recupero di mercoledì sera su campo della capolista: non è bastato il rientro in regia di Asia Spaziano, per una sconfitta da dimenticare in fretta, già sabato in casa con Crema.