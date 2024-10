Volley FEMMINILE coppa liguria. Colombiera ko a testa alta contro Lavagna Il Volley Colombiera esordisce in Coppa Liguria contro l'Admo Lavagna, squadra di Serie C, perdendo 0-3. Partita combattuta, con Ameglia sempre in vantaggio. Coach Carli fa ruotare tutta la rosa, sperimentando diverse soluzioni tattiche.