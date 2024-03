Volley Femminile. Enrico Barbolini approda in A1. È il coach della Uyba Busto Arsizio

Con un comunicato ufficiale ’canonico’, la Uyba Busto Arsizio, squadra di A1 femminile di pallavolo, ha affidato la squadra al formiginese Enrico Barbolini (foto), che prende il posto dell’argentino Juan Cicchello, subentrato a sua volta in corsa a Julio Velasco, passato in Nazionale.

Barbolini la A1 l’aveva a lungo assaggiata come secondo nella Liu-Jo Modena dei fratelli Marchi, poi cercata in A2 prima a Sassuolo, con una bella Coppa Italia, e poi a S.Giovanni in Marignano, prima di una breve parentesi in B1 a Ravenna: la chiamata a Busto Arsizio ad inizio dicembre non ha sorpreso, perché con il club varesotto collabora Carmelo Borruto, suo ’mentore’ alla Academy ed a Sassuolo, ma forse neanche Barbolini si aspettava di diventare il ’capo allenatore’, anche se rimane da capire ancora quale sarà il suo futuro.

La Uyba, accantonati i fasti di un tempo, veleggia a fondo classifica, e nelle ultime due di campionato dovrà affrontare Bergamo e Trento che occupano le ultime due posizioni, a sei punti dalla zona retrocessione.

r.c.