Volley femminile. Jakic della Anderlini torna in azzurro

Seconda convocazione in azzurro per la 14enne Erika Jakic (foto), alzatrice classe 2010 della Moma Anderlini, che su segnalazione del direttore tecnico delle attività Giovanili Femminili, Marco Mencarelli, è stata chiamata per partecipare ad uno stage di allenamenti che si terrà dal 18 al 23 dicembre prossimi, al centro Pavesi Fipav di Milano. Arrivata quest’anno a Modena dall’importante vivaio del Mosaico Ravenna, la giovanissima giocatrice si è subito messa in mostra sia con la squadra Under 16 di Coach Davide Zaccherini, che in quello di Serie D, dove viaggia con l’importante media di 4,8 punti a partita, tanto da meritarsi anche la convocazione, e l’esordio in B1.