Volley femminile serie B. Olimpia Teodora, esordio amaro. Vince Teramo al tie-break

Arriva solo un punto dall’esordio interno dell’Olimpia. Equilibrata la prima ora di gioco, nettamente di marca abruzzese la seconda. Come nell’esordio esterno a Jesi l’avvio è negativo: Teramo realizza un break di 8-0 (da 3-0 a 3-8) che difende dai tentativi di rientro dell’Olimpia, sufficiente solo a muro (5 nel set). Nel secondo set l’Olimpia recupera l’efficacia in attacco su palla alta e difende meglio, controllando il punteggio senza problemi. Allunga nel terzo, dove cresce in ricezione (59% di positiva) e raccoglie gli errori avversari (6 battute e 4 attacchi). La partita sembra orientata, ma le ospiti non mollano la presa, alzano il ritmo nel loro fondamentale migliore, la difesa, dove si distingue la ex Sbano e nel finale trovano muri decisivi. Al quinto set l’Olimpia arriva scarica e la raffica di sostituzioni di Rizzi (in campo Nika, Toppetti, Balducci e Bendoni) non la scuote. Poco il tempo per riordinare le idee: martedì alla palestra Mattioli (ore 20) si gioca il recupero della seconda giornata contro Conegliano, rinviata a causa dell’emergenza maltempo. Il tabellino della gara di ieri: Olimpia Teodora – Futura Teramo 2-3 (20-25, 25-15, 25-22, 19-25, 5-15) Olimpia: Poggi 2, Marchesano 13, Pirro 18, Fabbri 11, Gabrielli 7, Casini 11, Franzoso (L); Toppetti, Nika, Balducci, Benzoni. NE: Fusaroli, Benzoni e Piraccini. All. Rizzi.

Marco Ortolani