Volley femminile - serie "b1», "c» & "d». IMG Nottolini spreca metà chance, McDonald’s chiude matematicamente prima

In serie "B1" bene, ma non benissimo per la IMG Nottolini Capannori che vince contro il Santa Lucia Roma, ma perdendo un prezioso punto. Peccato per il team di Bigicchi, capace di andare in vantaggio di due set, 25/23 e 25/22, salvo, poi, farsi raggiungere, perdendo i successivi due parziali 14/25 e 19/25. Nel tie-break la reazione delle bianconere che si impongono 15/12 e lasciano ancora accesa la speranza di raggiungere una salvezza ora non semplice, al momento lontana sei lunghezze.

In serie "C", invece, è festa grande, per ora, per McDonald’s Porcari che, con quattro giornate di anticipo, corona una stagione da dominatrice assoluta, conquistando matematicamente la prima posizione finale nella regular season. Sul parquet amico le avversarie del Peccioli vengono battute per 3-1 (25/11, 25/22, 24/26, 25/19): per Porcari quindicesima vittoria in diciassette partite, con un vantaggio di +13 ormai non più colmabile sulle più immediate inseguitrici. Ricordiamo che, purtroppo, questa prima posizione non garantisce la promozione diretta, ma ci saranno a disposizione due chances per completare al meglio la stagione.

In serie "D" la MAV Nottolini Capannori conferma il proprio eccellente stato di forma anche nel derby contro il System, conquistando il settimo successo consecutivo. Il match si chiude con un 3-1 (25/14, 18/25, 25/4, 25/20) che rafforza il quinto posto con 32 punti delle bianconere, mentre il System rimane ottavo con 23 punti all’attivo. Rimangono, invece, ancora appaiate al nono posto con 22 punti le altre due lucchesi, entrambe sconfitte. Davvero difficile il compito per la Pantera che non riesce a invertire il pronostico, cedendo 3-0 (25/13, 25/22, 25/19) al Bottegone fuori casa. Non va meglio all’Isotta Bevande Porcari sconfitta fuori casa per 3-0 (25/22, 25/21, 25/23) sul parquet del Sorms.

Andrea Amato