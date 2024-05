Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" la IMG Nottolini chiude nel migliore dei modi una stagione finita nel peggiore dei modi, vale a dire con l’addio alla categoria dopo sei stagioni piene di soddisfazioni. L’impegno messo sul parquet dalle bianconere in questa ultima gara stagionale è il miglior messaggio che la squadra poteva mandare ai suoi tifosi che hanno visto un bel match tra due delle compagini più giovani dell’intera categoria. Le ragazze di Bigicchi sono state capaci di superare la quarta forza del campionato, ovvero il Casal de’ Pazzi Roma, battuto al quinto set con i seguenti parziali: 22/25, 27/25, 20/25, 25/20, 25/13. Le bianconere chiudono, quindi, al dodicesimo e penultimo posto, con 21 punti raccolti in 8 vittorie.

In serie "C" niente da fare, invece, per McDonald’s Porcari che si giocava le residue speranze di passare nel girone a tre che regalava il primo posto in "B2". Le porcaresi dovevano imporsi con il massimo scarto sul parquet del Castelfiorentino, ma, purtroppo, hanno portato a casa un successo per 2-3 (25/13, 21/25, 25/23, 23/25, 15/11). Le ragazze di coach Grassini avranno, comunque, a disposizione un secondo match-point promozione.

In serie "D" chiude benissimo la MAV Nottolini che sigilla il fantastico girone di ritorno – 11 vittorie in 13 partite – , con il quinto posto finale con 50 punti, grazie ad una significativa vittoria contro la seconda della classe, il Bottegone, per 3-2 (23/25, 24/26, 25/21, 25/23, 15/11). Saluta il campionato alla grande, al settimo posto a 38 punti, con un filotto di 6 vittorie, anche l’Isotta Bevande Porcari che, sul parquet della Cerretese, quarta forza del campionato, conquista un netto 0-3 (19/25, 23/25, 15/25). Finisce a pari merito la stagione di Libertas System e Pantera che, nel derby conclusivo, si riappaiano a 31 punti, dopo il successo del System per 3-1 (25/19, 25/23, 21/25, 25/18).

Andrea Amato