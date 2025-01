Volley femminile - serie "C» e serie "D». McDonald’s vince ad Agliana e sale, continua l’imbattibilità interna della Pantera

Il volley lucchese riapre i battenti nel nuovo anno, dopo venti giorni di sosta natalizia, con la prima giornata del 2025 che conferma, sostanzialmente, i trend di fine 2024.

In serie "C" le migliori notizie arrivano ancora una volta dal McDonald’s Porcari che va a vincere in casa dell’Aglianese in un match tutt’altro che agevole. La partenza delle padrone di casa, infatti, è decisamente più in ritmo, con la squadra pistoiese che si impone 25/18 nel primo set. Le porcaresi, però, non si disuniscono e ribaltano l’esito del match, portando a casa l’intera posta in palio, imponendosi nei restanti parziali, rispettivamente, per 22/25, 14/25 e 15/25. Questa vittoria permette di azzerare quasi il distacco da una delle due capolista, ovvero il Pescia che, dopo oltre due mesi a punteggio pieno, raccoglie la terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Vince ancora, invece, Livorno che vola a +3 su Pescia e a +4 su Porcari.

In serie "D" continua l’imbattibilità interna della Pantera che si sbarazza della Savino del Bene Scandicci per 3-1 (25/19, 25/20, 22/25, 25/17) e arriva ad un lusinghiero 17 su 18 nel computo dei punti casalinghi disponibili. Le panterine rimangono quinte, poiché tutte le prime quattro vincono, ma accorciano di una lunghezza sul Punto Sport che s’ impone sul System, ma solo al termine di una lunga battaglia terminata al tie-break con i seguenti parziali: 14/25, 25/22, 17/25, 25/23, 13/15. Due occasioni perse, invece, per Giannini Giusto e IMG Nottolini che perdono gli scontri diretti che interessavano le posizioni dalla settima alla decima. Sul parquet di Prato l’Ariete si impone per 3-0 (25/13, 28/26, 25/19) sul Porcari e sale al nono posto, ad una sola lunghezza dalle pianigiane che vengono scavalcate dalla Fenice Pistoia che s’ impone per 3-0 (18/25, 25/20, 25/23, 26/24) sulla IMG Nottolini che scende in decima posizione. Detto del buon punto del System che rimane dodicesimo, non riesce, invece, l’impresa al Green Way Barga che cede alla capolista Cerretese per 0-3 (16/25, 21/25, 20/25).

Andrea Amato