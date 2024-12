Volley femminile - Serie "C» e Serie "D». McDonald’s in Valdinievole. Derby tra Barga e Porcari. Pantera: scontro diretto

In serie "C" anche un turno infrasettimanale. Per il McDonald’s Porcari, attualmente secondo a 6 punti dal Pescia, sarà una settimana a dir poco importante, perché, se chiusa con l’intero bottino di 9 punti, potrà rilanciare la squadra al primo posto, visto che Pescia, oggi, riposa e che, poi, sabato prossimo, ci sarà lo scontro diretto in terra pistoiese. La concentrazione delle ragazze di coach Grassini è, comunque, tutta sull’impegno odierno delle 17.30, nella sfida esterna di Pieve a Nievole, contro il Montebianco, prima inseguitrice delle porcaresi a -5.

In serie "D" il penultimo turno dell’anno vede un impegno domenicale, quello della IMG Nottolini che farà visita, domani, alle 18, al forte Calenzano, terzo a +9 sulle capannoresi. Oggi, invece, derby a Barga, dove, alle 21, le padrone di casa del Green Way cercano la seconda affermazione stagionale contro il Giannini Giusto Porcari che cerca conferme dopo la vittoria contro il System. Quest’ultimo, invece, sarà in casa, alle 18, alla "De’ Nobili", contro il Sorms, in una sfida diretta di grande valore che potrebbe permettere un salto anche fino a tre posizioni in classifica. Infine la Pantera ospita, stasera alle 21, alla "Martini" il Lavachiara Buggiano, la sua più immediata inseguitrice, sesta a 18 punti, due in meno rispetto alle panterine.

Andrea Amato