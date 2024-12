Volley femminile - Serie "C» e "D». McDonald’s, bel colpo. Derby a Pantera e IMG

In serie "C" prima svolta stagionale positiva per il McDonald’s Porcari che ripropone fortemente la propria candidatura alla vittoria finale del girone "B". Impegnate contro Cascina, dietro di un solo punto, le porcaresi s’ impongono con un rotondo, ma non per questo semplice, 3-0, portato a casa con i seguenti punteggi parziali: 25/21 26/24, 25/22. Per il resto, il Livorno vince, ma sabato prossimo potrà essere agganciato, visto che osserverà il proprio turno di riposo. La notizia della settimana è la prima sconfitta stagionale del Pescia che cede 3-2 in casa del Follonica e rimane a +6, ma con una partita in più rispetto al Porcari.

In serie "D" il programma prevedeva ben due derby. Alla "Martini" la Pantera conferma il pronostico di classifica e s’impone 3-0 sul Giannini Giusto Porcari, indirizzando al meglio i primi due set, vinti a 14 e 12 e riuscendo, poi, a resistere al ritorno delle porcaresi che cedono nel terzo solo per 25/23. Spettacolo a Barga, dove le padrone di casa dimostrano di meritare più dell’ultima posizione che al momento occupano, portandosi avanti di due set contro una IMG Nottolini in ottima forma da diverse settimane. Alla fine, però, le ospiti portano a compimento una splendida rimonta, in un match chiuso con i seguenti parziali: 25/19, 26/24, 17/25, 11/25, 10/15. Altra rimonta subita, ma punto importante comquistato, contro il quotato Buggiano, per il System che parte imponendosi 25/20 e 27/25 nei primi due set, ma poi perde i successivi, rispettivamente a 16, 19 e 8. In classifica Pantera sempre sesta, ma ad un solo punto dal podio; dietro si confermano le due posizioni immediatamente a ridosso per Nottolini e Porcari; rimangono agli ultimi due posti System e Barga.

Andrea Amato