Volley femminile - Serie "C» e Serie "D». McDonald’s torna a fare la voce grossa e risale. Il derby è della Giannini, la Pantera ruggisce ancora

In serie "C" scala un’altra posizione il McDonald’s Porcari che torna a fare la voce grossa nel girone "B". Sfruttando il turno di riposo del Bi Emme Service Livorno, la squadra di Grassini compie pienamente il suo dovere nella sfida che la vedeva opposta alla Folgore San Miniato. Le ospiti, sin qui nella seconda metà della classifica con 9 punti, lottano e dimostrano ottime individualità per larghi tratti del match, ma, alla fine, cedono. Nel primo parziale il McDonald’s deve forzare nel finale per avere ragione delle pisane per 25/23, mentre nel secondo set il Porcari riesce ad allungare e portare a casa il 2-0 con un 25/17. Il 25/23 che chiude per il 3-0 finale permette, così, alla squadra del presidente Tocchini di raggiungere a 22 Livorno, di portarsi a +5 sulle quarte e a -6 da Pescia, vincitrice a Casciavola, ma ancora con il turno di riposo da osservare.

In serie "D" torna al successo la Giannini Giusto Porcari e lo fa nel derby contro il System che, invece, non riesce a dare segni di continuità in questa fase della stagione che volge al suo primo terzo. A Porcari si parte con un primo set-show, vinto per 26/28 dalle ospiti che, poi, pur lottando, si fanno rimontare e finiscono per cedere a 23, 19 e 20 i successivi parziali. Mentre il System rimane penultimo a 5 punti, con questo successo Porcari rafforza il suo ottavo posto e si porta ad una sola lunghezza dalla Nottolini. Le capannoresi, sponsorizzate IMG, infatti, cedono in casa al cospetto della capolista imbattuta del campionato. In quel di Capannori la Cerretese si impone per 1-3 (15/25, 25/19, 21/25, 21/25), al termine di una partita che lascia, comunque, buone indicazioni al team di casa che rimane settimo con 12 punti. Continua a fare la voce grossa, invece, la Pantera che conquista il settimo successo in queste prime nove partite di campionato, portando a termine una rimonta per nulla semplice in casa del Sorms. Per le panterine una partenza complicata, con primo set perso per 25/21; ma, poi, splendido triplo ribaltamento in crescendo, con successi, rispettivamente, per 22/25, 18/25 e 9/25 per l’1-3 finale. Con questa vittoria la Pantera sorpassa Buggiano e si issa al quinto posto, con 20 punti, ad una sola lunghezza dalla terza piazza e a cinque dalla vetta. Niente da fare, invece, per il Green Way Barga che cede 3-0 (25/15, 25/11, 25/12) in casa dell’Ariete.

Andrea Amato