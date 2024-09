Volley femminile serie C. Fenix, esordio in ottobre. I playoff nel mirino

La Fenix Energia ha grandi ambizioni per la prossima stagione e l’obiettivo di centrare quei playoff sfumati lo scorso anno per soli due punti. "Sono convinto che ci divertiremo molto", afferma Loris Polo, che da questa stagione guiderà la squadra di serie C dopo aver vinto la serie D con un gruppo composto interamente da ragazze delle giovanili della Pallavolo Faenza, e le sue parole sottolineano l’entusiasmo che c’è in tutto il gruppo. Una squadra che sarà ancora una volta "made in Faenza" a cui sono state aggiunte due pedine non del settore giovanile: la schiacciatrice Sofia Dall’Aglio, trasferitasi dal Veneto per motivi di studio, e il libero Greca Morelli. "Abbiamo costruito una rosa davvero equilibrata e sono certo che ci alleneremo molto bene. Siamo molto carichi per questa stagione e lo sto vedendo in palestra, perché c’è davvero tanto entusiasmo. Ancora una volta il nostro obiettivo sarà far crescere le giocatrici e saranno fondamentali le tante atlete d’esperienza che daranno alle più giovani una mano in ogni allenamento. Ci aspetta un campionato molto difficile, perché il livello tecnico si è alzato visto anche che la prima in classifica al termine della stagione regolare salirà direttamente. La prima gara ci sarà nel week end del 12/13 ottobre".

La Fenix Energia giocherà le partite casalinghe il sabato alle 17.30 al PalaBubani. La rosa. Palleggiatrici: Martina Maines (confermata dalla serie C), Giada Melandri (confermata dalla serie D) centrali: Lucia Benedetti (confermata dalla serie D), Giorgia Cavallari (confermata dalla serie C), Camilla Gallegati (confermata dalla serie D), Emma Guardigli (confermata dalla serie C); schiacciatrici: Alice Alberti (confermata dalla serie C), Laura Bertoni (confermata dalla serie C), Sara Goni (confermata dalla serie C), Sofia Dall’Aglio (dal Volley Ball Polesella, serie C), Nicole Ramponi (confermata dalla serie D); opposti: Ilaria Francesconi (confermata dalla serie C), Federica Gorini (confermata dalla serie C); liberi: Greca Morelli (dal Rainbow Forlimpopoli, serie C), Margherita Calderoni (confermata dalla serie D)