Volley femminile - Serie "C": play-off

Comincia con il piede sbagliato anche la seconda fase dei play-off promozione per il McDonald’s Porcari. Le ragazze di coach Grassini erano impegnate nel primo match del triangolare che determinerà la seconda promossa in "B2". L’avversaria di turno, il Timenet Empoli, seconda del girone "B" in regular season e vicintrice del raggruppamento delle seconde, a sorpresa s’impone in una match di grande equilibrio, deciso solo con il minimo scarto nel tie-break.

Il Porcari spende molte energie nell’inseguire le empolesi, già dopo il primo set, vinto dalla squadra di casa per 26/24, per pareggiare il conto nel secondo con un 21/25. Stessa storia, poi, nei siccessivi due parziali, con il Timenet che s’ impone nettamente per 25/12 e, poi, subisce il nuovo ritorno delle porcaresi con un 18/25. Il tie-break, purtroppo, arride all’ultima palla alle empolesi che s’ impongono 15/13.

La situazione, ora, si complica maledettamente, visto che questo risultato determina anche l’ordine delle successive due partite. Sabato prossimo Porcari sarà, quindi, impegnata in casa contro Castelfiorentino, la terza squadra del girone.

La vittoria della squadra del presidente Toccchini lascerebbe ancora in vita le speranze di promozione, ma se acquisita con un punteggio di 3-0 o 3-1, come necessario: eliminerebbe, di fatto, già Castelfiorentino, determinando un’ultima sfida in cui il Timenet Empoli si troverebbe a giocare contro una squadra che ha già virtualmente chiuso la propria stagione.

Comunque vada, però, McDonald’s Porcari ha fatto una stagione straordinaria, dominando completamente il proprio girone e approdando a questa poule promozione finale, dopo il primo match-point sprecato nei play-off.

Andrea Amato