Volley femminile Serie C. Prova da applausi per la Timenet. La Cip Ghizzani bissa il successo

La Cip Ghizzani replica la vittoria della partita di esordio e, in casa, nell’ultimo week-end ha battuto l’Aglianese. Il primo set non ha avuto storia e si è concluso in breve con un eloquente 25-9. Nel secondo set le castellane si sono rilassate e si sono fatte sorprendere dalle avversarie che si sono imposte per 18-25. Nel terzo set Buoncristiani richiamava le sue allieve a un maggiore impegno e i risultati sono stati immediati: 25-12. Nel quarto set le aglianesi hanno tentato di sorprendere nuovamente le castellane, ma questa volta le locali hanno controllato meglio la partita e si sono imposte per 25-22 a dimostrazione della differenza di valori in campo.

Per l’As.p.d. Montelupo l’esordio non è stato del tutto negativo in quel di Pieve a Nievole. Il risultato finale e i parziali stanno a dimostrare che la partita è stata combattuta e che le montelupine hanno ceduto solo al quarto set. Già il primo set è stato lottato punto a punto fino quasi alla fine, ma poi lo sprint delle locali ha portato al 25-20. Nel secondo set c’è stata la reazione delle montelupine che hanno lottato fino al finale dove hanno trovato il guizzo per imporsi 23-25. Nel terzo set le pievarine hanno condotto fino al finale, sempre tallonate dalle montelupine che però hanno dovuto cedere per 25-20. Il quarto set non ha avuto storia, con il chiaro risultato finale di 25-11.

Prova invece clamorosa per la Timenet Empoli Pallavolo che si è imposta in trasferta contro il Quarrata con un chiaro 0-3. La partita praticamente ha avuto una svolta importante già al primo set, estremamente combattuto punto a punto, e risoltosi solamente ai vantaggi quando le giallonere hanno trovato lo spunto per imporsi per 28-30. Nel secondo set le empolesi hanno guidato per tutta la frazione e si sono imposte per 15-25 senza particolari ostacoli. Le locali hanno tentato una rimonta nel terzo set dove hanno tallonato le empolesi fino alle fasi finali quando le ragazze guidate da Marco Dani, hanno trovato lo spunto per imporsi 21-25.