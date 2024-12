Volley femminile. Sono quattro vittorie su quattro

Sorridono le squadre femminile modenesi: quattro vittorie su quattro gare è un bel viatico per la delicata trasferta odierna del Volley Modena a Rubiera. Nello stesso girone di B1 femminile, vincono la Moma Anderlini Modena, che passa 3-2 (25/18 25/19 19/25 23/25 15/12) sul campo del S.Giorgio Piacentino con una prova monumentale di Martina Susio autrice di 24 punti, sei dei quali a muro, fondamentale decisivo con 18 punti conquistati, che hanno tagliato le gambe alle padrone di casa. Vince anche la Bsc Sassuolo, ed è una vittoria importante per la salvezza delle sassolesi, che regolano 3-0 (25/19 25/21 25/14) il Canniccia Luca, in una gara che Giordano e compagne hanno sempre controllato con lucidità. Nel torneo di B2 prosegue la corsa in testa delle due modenesi: la Zerosystem S.Damaso regola con il minimo sforzola matricola S.Martino in Rio con un 3-0 (25/17 25/19 25/18) che non ammette discussioni. Mentre la Hidroplants Soliera 150 soffre per due ser con il Potenza Picena, per poi dilagare vincendo 3-1 (25/23 24/26 25/15 25/18). Tra i maschi invece, secca sconfitta interna della Beca Tensped Spezzanese, battuta 3-0 (25/17 25/21 25/20) da un Castelfranco di sotto più forte. Oggi il clou tra Stadium Mirandola e Montichiari, e la difficile trasferta a La Spezia della Kerakoll Sassuolo. Riccardo Cavazzoni