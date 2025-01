Volley femminiòe. Le ragazze dell’Empoli Pallavolo escluse dai quarti. Il Cogt dà partita vinta a tavolino all’Asd Firenze

Le giallonere dell’Empoli Pallavolo, già al primo posto nel loro girone e vincitrici del match di andata, non accederanno ai Quarti. La decisione del Comitato Territoriale Firenze della Fipav (Cogt) ha dato persa a tavolino la partita contro l’Asd Firenze 5 Palestre che si doveva disputare a Firenze il 18 dicembre in casa delle avversarie. L’11 dicembre, le empolesi avevano già vinto per 3-0 l’incontro di andata. La diretta conseguenza è stata l’esclusione dai Quarti di andata delle giallonere, qualificatesi ai play off dopo il raggiungimento del primo posto del Girone E con 27 punti e già vincitrici della prima partita come detto.

Le numerose richieste di spostamento di data della gara e i tentativi di cercare un’intesa con la società fiorentina da parte dall’Empoli Pallavolo sono, di fatto, caduti nel vuoto. La società giallonera, infatti, in considerazione del match infrasettimanale del Campionato Regionale di Serie C in programma al PalAramini proprio mercoledì 18 dicembre alle 21, aveva inviato la richiesta di spostare la partita dell’Under 18, seguendo un protocollo condiviso, secondo cui in caso di concomitanza di gare si tende a privilegiare la categoria superiore.

Nel caso particolare dell’Empoli Pallavolo, essendo le due formazioni allenate dallo stesso tecnico Marco Dani e avendo alcune giocatrici Under 18 nella squadra della Serie C, era gioco forza necessario il rinvio della partita. Ma non c’è stato niente da fare. L’Asd Firenze non solo ha declinato la richiesta per le date proposte, ma non ha avanzato alcuna controproposta per una data alternativa.

Il Cogt (Comitato Territoriale Fipav di Firenze), a questo punto, si è appellato a un cavillo tecnico, ossia che, non avendo la Timenet utilizzato il portale della Fipav per la richiesta di spostamento, la partita andava comunque giocata il 18 dicembre. La società empolese, impossibilitata a giocare in tale data, ha avuto partita persa a tavolino 3-0 ed anche il golden set 15-0 (determinante in caso di pareggio di vittorie nette) che ha interrotto il cammino delle giovani atlete Under 18 nella competizione dei play off.

Una decisione, questa, incomprensibile per l’Empoli Pallavolo che ne prende atto, pur ritenendo di essersi comportata correttamente come sempre e di aver agito nel rispetto delle regole, nonché a tutela delle proprie atlete.