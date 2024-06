Volley, finale playoff. Fgl-Zuma, domani appuntamento con la storia

Appuntamento con la storia per la Fgl-Zuma Castelfranco: domani è in programma l’ultima partita che divide il team di Marco Bracci dalla promozione in A2. Parquet di questo incontro decisivo è il PalaBagagli di Castelfranco con fischio d’inizio alle ore 18. Vista l’importanza dell’evento la società invita tifosi, sportivi e simpatizzanti a sostenere le biancoblu nell’atto finale di una stagione da record. L’ultimo ostacolo si chiama Energy System Catania, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Angelini di Cesena battuto per 3-0 al termine di un match comunque serrato. Le castelfranchesi sono pronte. Decise a conquistare l’accesso alla categoria superiore, la seconda a livello nazionale in ordine di importanza.

"Ci attende una partita difficile - commenta coach Bracci- che tutti vorrebbero giocare: abbiamo la fortuna di essere noi in campo e vogliamo approfittare di questa finale che ci siamo conquistati per poterci mettere alla prova ancora una volta in un momento così importante per noi, per la società e per chi ci ha sempre sostenuto. Una sfida che andrà giocata con la massima attenzione dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. In campo due squadre equilibrate con atlete esperte che lotteranno su ogni palla. Fondamentale anche la gestione dell’attesa di questo match. Dobbiamo saperla gestire e farsi trovare pronte come abbiamo fatto in Coppa Italia. Domani daremo il massimo per centrare questo obiettivo, ci sarà bisogno di una bella prestazione corale, ma anche da parte di ogni singola atleta".

Il team siciliano, dove militano atlete con trascorsi in A2 mette in conto la lunga trasferta e approda in terra toscana forte del suo secondo posto in "regoular season" con 55 punti, ad una sola lunghezza dal vertice. In totale 19 vittorie e 3 sconfitte. Le padrone di casa, capitanate da Agata Zuccarelli, aspettano questo momento dall’estate scorsa quando iniziò la preparazione agonistica. Da allora un percorso perfetto, impeccabile, straordinario: Fgl-Zuma al comando dal primo turno, solo vittorie, appena una sconfitta, inviolabilità del parquet casalingo e conquista della Coppa Italia. Adesso manca il tassello più prestigioso, il coronamento di un’annata irripetibile: la promozione in A2. Mister Bracci, il suo vice Ficini, tutto lo staff medico e dirigenziale hanno preparato al meglio questo match decisivo. Una partita secca, una sola vincitrice, un solo nome per la A2.

Stefania Ramerini