VOLLEY. Fipav, De Simone lancia la candidatura per la presidenza

Un Babyvolley da record e internazionale. Per la 19^ edizione del torneo BabyVolley, in programma il 2 e 3 gennaio 2025 e organizzato da Diffusione Sport, saranno al via 54 squadre giovanili a darsi battaglia tra le palestre di Imola (da Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto e Toscana) e tra queste la francese Vb Villefranche Beaujolais. Sei categorie: Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 per le squadre femminili, e Under 17 per le maschili, con le gare che avranno luogo in dodici palestre diverse e le finali al PalaRuggi. Oltre 600 le atlete e gli atleti che soggiorneranno a Imola.

Ma non finiscono qui le fatiche di Diffusione Sport, o meglio del suo presidente Pasquale De Simone che ha avanzato la propria candidatura alla presidenza del Comitato Territoriale Fipav di Bologna. "Una decisione nata dall’amore profondo per il nostro sport e dalla consapevolezza che, oggi più che mai, c’è bisogno di un rinnovato slancio per rendere la pallavolo territoriale più inclusiva, moderna e ambiziosa", dice De Simone. Le elezioni saranno il 16 febbraio; al voto circa 60 società.

l.m.