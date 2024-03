Volley giovanile. Anderlini, due tornei per 1800 atleti. E c’è una grande sfilata inclusiva

Cresce l’attesa con il tradizionale appuntamento con i Trofei pre pasquali organizzati dalla scuola di Pallavolo Anderlini, il Trofeo Bussinello, giunto alla 22^ edizione, e la Spring Cup, che si gioca per la dodicesima volta, in programma dal 28 al 30 marzo prossimi: quest’anno l’effervescente società modenese, oltre ad un cartellone agonistico tra i più qualificati degli ultimi anni, ha organizzato altri due interessantissimi eventi, che non mancheranno di far parlare gli ambienti sportivi e non. È stato il direttore generale della scuola di pallavolo Anderlini, Marco Neviani, a presentare le due novità, ed i numeri dei due tornei: 126 squadre, oltre 1800 atleti dai 10 ai 19 anni, 7 categorie coinvolte con la novità dell’Under 11 femminile e maschile, 6 nazioni rappresentate con Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia e Bulgaria, 35 campi di gioco sparsi tra Modena e provincia, 5 Comuni coinvolti - Modena, Castelfranco Emilia, Fiorano, Formigine e Sassuolo - 24 hotel che ospiteranno le delegazioni e le famiglie, oltre 7000 pasti erogati e 2 serate di festa. Dopo i saluti dell’assessore allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi, di Silvano Brusori, presidente del comitato regionale Fipav dell’Emilia Romagna, e di Angelo Giovannini, presidente di Modena Amore Mio, e la presentazione della manifestazione da un punto di vista sportivo, si è poi passati alle iniziative collaterali che accompagneranno la tre giorni, ed in particolare la sfilata delle delegazioni di tutte le squadre tra le vie cittadine di venerdì 29: una grande novità. Successivamente Federica Stradi, Responsabile marketing e comunicazione di Anderlini, ha presentato l’iniziativa ’Pallavolo Senza Frontiere: Sfilata Inclusiva nel Cuore di Modena’, perché quest’anno l’Anderlini Spring ed il Trofeo Bussinello si tingeranno dei colori dell’Ue. Partner ufficiale dei due tornei sarà Scout, progetto Erasmus+Sport co-finanziato dall’Unione Europea. Venerdì 29 marzo i tornei saranno messi in pausa e tutti gli oltre 1800 ragazzi di Spring Cup e Trofeo Bussinello si ritroveranno in centro città. In Piazza Roma, sfida fra le squadre Under 11, alla Cittadinanza, con una sfilata inclusiva che prenderà il via alle 18.

Riccardo Cavazzoni