Volley Giovanile azzurro, la giocatrice premiata al Trofeo Wevza. Manfredini leader della Under 20

È decisamente entusiasmante, il bilancio delle cinque giocatrici dell’Anderlini Modena, impegnate fino a domenica scorsa con le Nazionali Giovanili Under 18, ed Under 20, che giocavano il tradizionale Trofeo Wevza, che qualificava la nazionale vincente agli Europei di categoria in programma in estate: le ’grandi’ della Under 20, pilotate da una Linda Manfredini stratosferica, e con Irene Mescoli ed Arianna Gambini in panchina, hanno centrato il successo nella manifestazione che si è giocata a Ragusa, vincendo 3-2 (25/23 25/18 25/27 24/26 15-12) in finale sulla Spagna, staccando così il pass diretto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 5 al 17 agosto in Irlanda e Bulgaria. Per la Manfredini, 20 punti anche nella finale, e sempre protagonista in tutte e cinque le partite giocate, il premio individuale come miglior centrale del torneo (foto), ma ha rivaleggiato anche per quello di Mvp andato poi alla compagna di squadra Merit Adiwge, un successo che conferma la ragazza modenese come uno dei talenti cristallini del volley femminile italiano. Per Irene Mescoli, ed Arianna Gambini, qualche passaggio in campo per cambi tecnici, ma comunque una esperienza internazionale molto importante. Altre due ragazze modenesi, Stella Cornelli e Beatrice Spada, erano impegnate a Herentals per il Trofeo Wevza Under 18, che è stato vinto dalle padrone di casa 3-1 nella finalissima a cui le azzurrine erano arrivate vincendo nettamente le tre gare precedenti: partite male, e sotto due set, le italiane hanno riaperto la partita nel terzo set, ma non sono riuscite a portare la gara al tie break. Per Cornelli e Spada sprazzi di partita, esperienza preziosa per la crescita.

r.c.