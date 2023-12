Volley giovanile

Giornata conclusiva per la quattordicesima edizione della Moma Winter Cup, il Trofeo giovanile organizzato dalla scuola di Pallavolo Anderlini, che vedrà la disputa al PalaPanini delle sei finali in cui è articolata la manifestazione. Le categorie dei più grandi vivranno questa mattina le combattutissime semifinali, ma per le categorie dei più ’piccoli’ il programma è già quasi completato, con l’Under 15 maschile a cui toccherà iniziare la serie delle finalissime alle 9.30 al PalaPanini, mettendo di fronte i laziali del Marino Pallavolo, ed i lombardi del Vero Volley, mentre la finalina, in programma al PalaAnderlini, sarà un derby tra la Bper Anderlini, e la Bper Modena Volley. Alle 10.30 sarà la volta delle Under 14, che mergeranno da semifinali di altissimo livello tra Bper Anderlini e Chorus Bergamo, e tra Furlani e Imoco S.Donà, in programma nella prima mattinata: alle 12 toccherà all’Under 17, dove in finale sono arrivati il Volley Parma, e la vincente della semifinale tra Moma Anderlini e Vero Volley Gonzaga: Si proseguirà a ritmi serrati con la finale Under 16 Femminile alle 13.30, poi nel pomeriggio le finali più attese, alle 15 l’Under 19 maschile, ed alle 16.30 l’Under 18 femminile, che presenta un programma di semifinale con le quattro squadre più forti d’Italia. Alle 18 l’attesissima premiazione.