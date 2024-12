Volley giovanile. Diffusione Sport, un weekend di gare in chiaroscuro

Vittorie e sconfitte per Diffusione Sport. Si parte con una gara da dimenticare per il Club Imola che, in D, incassa un pesante 3-0 in casa del Pgs Bellaria a cui è bastato pochissimo per accaparrarsi l’intera posta in palio con le imolesi in gara solo nel primo set prima di cedere il passo. Nel torneo under 18 la formazione imolese cambia registro e stavolta il 3-0 sulle pari-età di Bellaria è di marca imolese, pur dopo tre set combattuti. In Seconda Divisione la squadra Agriflor incappa nella sconfitta per 3-0 contro la Molinvolley, capolista e con tanta esperienza tra le sue giocatrici. Nel torneo under 16 l’Agriflor supera per 3-0 la formazione del Clown 2.0 Vivo Granata di Castenaso, dopo una gara affrontata con tranquillità, utile per riscattare le ultime due sconfitte. Nella stessa categoria la formazione targata McDonald’s ha superato 3-0 il Cdc Volley Bologna con una gara in crescendo, dopo un avvio titubante.