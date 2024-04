Volley giovanile, domenica scatta il concentramento. Niagara under 19 in campo al Bonati

Domani è il giorno del tanto atteso concentramento per la Niagara 4 Torri Under 19. La formazione ferrarese, essendo arrivata prima nel proprio girone, ha acquisito il diritto di poter disputare il torneo in casa, per cui tutte le partite si giocheranno presso la palestra Bonati (via Poletti 65). La giornata inizierà alle 10.30 e vedrà il team estense scendere in campo contro Viserba (Ravenna). Alle 15.30 invece, sarà Viserba a sfidare la formazione dell’Anderlini Modena. L’ultimo match, che vedrà scontrarsi la Niagara 4 Torri contro l’Anderlini Modena, si giocherà alle 17.30.

La formazione vincitrice si qualificherà di diritto per le final four regionali.

Queste le parole di coach Giovanni Piva: "Domenica finalmente ci attende il tanto atteso concentramento di Under 19. Noi giocheremo la prima e la terza delle partite calendarizzate. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane per arrivare nella miglior condizione e siamo

pronti a scendere in campo. Abbiamo gestito al meglio i piccoli acciacchi che ancora erano

da risolvere, per cui avremo a disposizione l’intera rosa".