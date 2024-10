Volley giovanile. Il Trofeo Nannini cresce: i risultati

Cresce in termini di numeri, e valenza tecnica il Trofeo Andrea Nannini, che la Scuola di Pallavolo Anderlini ha organizzato per la quarta volta, per ricordare uno dei due fondatori della società. Pur con moltissime squadre che ancora non hanno completato la preparazione, il Trofeo Nannini si conferma importante banco di prova proprio per saggiare le ambizioni. Come ogni anno, erano sei le categorie in gara sui campi di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo che hanno ospitato la manifestazione, coordinata dalla Fipav, e supportata dal Comune di Modena, e da una nutrita pattuglia di sponsor, che hanno animato le gare prima di qualificazione, e poi di finale, in cui si è articolata la manifestazione: le padrone di casa della Moma Anderlini hanno fato la parte del leone a livello femminile, aggiudicandosi le categorie Under 14 (foto), ed Under 16, ma rimanendo fuori, un po’ a sorpresa, dalla categoria maggiore delle Under 18, mentre a livello maschile le squadre modenesi raccolgono solo importanti piazzamenti, mentre i successi vanno in regione. Nelle Under 14 femminile, la Moma Moma Anderlini supera in finale l’Energy Parma ripetendosi nell’Under 16, dove le modenesi vincono una finale derby contro il Volley Sassuolo, che vale la qualificazione alla fase finale del Trofeo Bussinello, in programma il 17-18-19 aprile 2025. Tra le Under 18 è la quotata Vtb Bologna a vincere la finale, superando la Volley Academy Manu Benelli. Maschile Under 15: primi i romagnoli del Porto Robur Costa Ravenna, vittoriosi sui laziali del Marino per 2-1: stesso risultato per la finale Under 17, a trionfare sono i bolognesi della Pallavolo Bologna, che superano la Mo.Re. Volley, conquistando l’accesso al Trofeo Bussinello 2025. Bella anche la finale dei grandi dell’Under 19, che è ad appannaggio della Inzani Volley Parma, che supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo un avvincente tie break terminato 2-1.

Riccardo Cavazzoni