Volley giovanile. La Clai festeggia con gli under 14

Il weekend ha dato soddisfazioni alle squadre giovanili della Clai. Nella nona giornata di serie D la Vip ha perso 3-1 in casa con il Medicina; la sesta sconfitta vale il terzultimo posto nel girone. In Seconda divisione è arrivato il 3-1 esterno sul campo del Pgs Bellaria (18-25; 26-28; 25-19; 23-25). Tre punti che consolidano il terzo posto alle spalle di Bononia e Medicina. La squadra under 18 ha giocato due volte con l’Ostellato: le imolesi hanno vinto in casa 3-1 e perso in trasferta 3-1. L’under 18 provinciale è stata sconfitta 3-0 a Granarolo; mentre l’under 16 Csi si è imposta 3-0 a Faenza, i primi due set sono stati senza storia, più tirato il terzo chiuso 21-25. L’under 14 regionale, nella nona giornata del girone C ha vinto 3-0 con la Pallavolo Faenza; le ragazze di Chiara Venturi si sono imposte 25-13; 26-24; 25-17. L’under 14 provinciale ha vinto 3-0 in casa con il Pontevecchio. Giornata amara per l’under 14 Csi battuta dall’Errano 1-2.