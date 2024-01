Volley giovanile. L’Ariete brilla con le due under 16 al Moma Winter Cup e chiude nona

L’Ariete chiude al nono posto al Moma Winter Cup. Un risultato al di sopra delle aspettative per la società pratese che, presente a Modena con due formazioni Under 16, ottiene un piazzamento spettacolare, considerando l’alto livello tecnico della competizione (di caratura internazionale) e il fatto che ai nastri di partenza della categoria si schieravano ben 49 squadre. Nona la selezione Blu, trentatreesima la selezione Bianca mentre Vaiano, che partecipava anch’essa al torneo Under 16, ha chiuso con un positivo ventisettesimo posto. Cammino sopra le righe, dicevamo, quello della selezione Blu della Pallavolo Prato che, dopo aver chiuso al secondo posto il girone iniziale con Bsc Materials Sassuolo (0-2) e Kondor Catania (2-0) ha superato i sedicesimi di finale battendo le cugine di Vaiano per 2-0. Il primo stop nella seconda fase giunge agli ottavi di finale al cospetto dell’Anderlini, vincente 2-0, che poi si sarebbe classificata seconda assoluta nella manifestazione. Nei quarti di finale per assegnare le posizioni dal 9° al 16° posto, Prato supera il Volley Art Nord per 2-0, nella semifinale (9°-12°) il Montevolley per 2-1 e infine arriva l’affermazione conclusiva sul Volley Arno Montevarchi per 2-1 che vale la nona piazza finale.