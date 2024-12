Volley giovanile. L’Under 12 femminile della Consar al debutto

C’è una data cerchiata in rosso nel calendario del Porto Robur Costa 2030: lunedì 16 dicembre 2024. Quel giorno, scenderà in campo per la sua prima partita ufficiale nel campionato provinciale Under 12 maschile e femminile, il primo gruppo di ragazzine allevato dal club ravennate. Una preziosa eredità dei frequentatissimi Cas che ha portato ad avvicinarsi alla pallavolo un nucleo di una quindicina di bambine, oggi di età variabile dai 9 agli 11 anni, che dopo alcuni tornei 3x3 ora si cimenteranno su campo grande con la formula del 6x6. E’ un’apertura storica all’interno della principale realtà pallavolistica maschile cittadina, "il coronamento di un obiettivo per il quale lavoravamo da tempo – ammette il presidente del Porto Robur Costa 2030, Matteo Rossi – e che conferma l’attenzione che continuiamo a dedicare al settore giovanile. Siamo felici di vedere giocare e crescere questo gruppo, confidando di poter ampliare nel tempo anche questo settore".

Ad accompagnare queste ragazze in questa straordinaria esperienza è Marcela Ritschelova, ex centrale, una lunga e bella carriera alle spalle in moltissimi club italiani e diversi trofei conquistati, assistita da Simone Guli e Stefania Di Lorenzo. La gara del debutto sarà lunedì alle 17.30 alla palestra Itis il derby in famiglia contro i maschietti del Porto Robur Costa 2030. Questo il roster: Agata Amoruso, Adele Beneventi, Giorgia Magliarella, Gioia Pagano Mariano, Epignosis Stevenson, Irene Valvano e Arianna Xella (nate nel 2013). Desiree Baldini, Gioia Buccoliero, Matilda Bustacchini, Giorgia Fusconi, Sofia Mafrolla, Adele Sangiorgi e Sara Solofrizzo (nate nel 2014). Elisa Pagano Mariano (nata nel 2015). Allenatore: Marcela Ritschelova. Assistenti: Simone Guli e Stefania Di Lorenzo.