Volley giovanile. Modena batte Moma in un derby combattuto

Al PalaPanini si è giocato un bellissimo derby tra Modena Volley e Moma Anderlini, sfida che valeva il titolo Regionale Under 19, e la qualificazione alle Finali Nazionali di categoria, in programma dal 14 al 19 maggio a San Giustino (PG): ha vinto il Modena Volley di Andrea Asta, che ha battuto 3-1 (25/23 27/25 23/25 25/18) ma Moma Anderlini al termine di una gara combattutissima. Nel frattempo al Pala Seghedoni della Polisportiva Modena Est, si è concluso il 13° Trofeo della Liberazione, ottimamente organizzato dalla sezione pallavolo della Villa d’Oro: due le categorie in campo, negli under 12 successo dei toscani della Pallavolo Scarperia, che batte 2-1 la Bper Modena Volley, mentre tra i più grandi della Under 15, il successo va alla Selezione Territoriale di Modena, che non perde nemmeno un set per strada, superando Bologna.